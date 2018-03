Por esas complicaciones, Mauro llegó a estar hasta en coma, por lo que su recuperación ha sido, incluso, con terapias para volver a tener movimiento en su cuerpo.

No obstante, después de separarse del actor, Haychelt reveló en TVyNovelas (en la reciente edición impresa) más detalles del drama que ella vivió al lado de él, por las secuelas mentales que le ha dejado la enfermedad.

“[Mauro] sufrió una psicosis selectiva, no me veía a mí sino a ella [la actriz Adriana López]. También amenazaba con lanzarse del carro, no recordaba ni la ceremonia de matrimonio, era como la novela ‘En cuerpo ajeno’. Entonces se decidió enviarlo a Bogotá por motivos de atención médica”, expresó.

Luego detalló en el medio que esos delirios, además, lo volvieron un hombre celoso que pensaba que ella tenía un amante, cuando al final quien terminó en otra relación fue él, con Martha Rojas.

“Dentro de sus delirios y problemas mentales, por las isquemias y los infartos cerebrales, tenía alucinaciones y escuchaba voces. Yo me lo llevaba cuando tenía que atender a algún paciente; pero cuando no podía, él empezaba a imaginar que yo estaba con otra persona. Irónicamente, es él quien terminó en otra relación enseguida”, aseguró Haychelt.

Esos no fueron los únicos temas de los que habló la exesposa de Mauro. Igualmente, contó detalles de su separación y se volvió a referir al chat que el actor le escribió, por error, y por el que supo que él ya salía con otra mujer.

Cabe recordar que sobre ese chat y otras situaciones complicadas que tuvo con Mauro, entre otras un tema de plata, Haychelt ya había hablado con ‘La red’, a comienzos de marzo.

En ese programa adicionalmente conversaron con las otras dos exesposa de Mauro, Connie Atuesta y la actriz Adriana López (foto), que también lo dejaron mal parado e indicaron que tuvieron hijos con él, pero el artista no responde por ellos ni emocional ni económicamente. Por eso, lo tienen demandado.