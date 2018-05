Su carta abierta llega luego de que Federico Gutiérrez, alcalde de la capital antioqueña, les pidiera a él y a Farruko que se disculparan con Medellín y con las mujeres por el daño que le hacían a la ciudad con su canción.

“Jamás sería capaz de ofender a nadie con intención premeditada y menos a Medellín, ciudad que me ha regalado tanto amor durante toda mi carrera, que siempre ha sido una intachable y de mucho respeto”, se lee en un fragmento de la misiva que publicó el artista y que pidió a Gutiérrez que reposteara en sus redes sociales para aumentar el alcance de su mensaje.

Aunque Víctor asegura que “la música, al igual que cualquier arte, permite al artista jugar metafóricamente con cualquier idea aunque no la apoyes”, reconoce que “lo que se dice en la canción no es agradable y aunque no llevara ninguna mala intención, me equivoqué y le pido disculpas a usted y a todos los colombianos que pudieron sentirse ofendidos.”

Esta es la canción de la controversia, en donde en un fragmento cantan: