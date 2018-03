Este es el momento de la discordia:

En menos de tres horas, tan solo en Twitter, el video tuvo 13.400 reproducciones y recibió más de 500 respuestas, siendo la publicación con más interacciones de la jornada en la cuenta oficial del programa.

Hay quienes defienden la creatividad de los tres ‘entrenadores’, argumentando la inocencia del apunte y señalando que no hay mala intención por parte de los protagonistas. No obstante, prevalecen (en cantidad) los comentarios que catalogan el hecho como un “error” y tildan a sus autores de “ignorantes” y “racistas”.

No puedo creer aún, en pleno sihlo 21 síga el racismo. No me llega el 20.(eso fue burlase del idioma coreano, al intentar imitarlo sin conocerlo y decirlo en forma de sarcasmo) pic.twitter.com/DMWi5eqI4V

Son unos irrespetuosos y maleducados tendrían que pedir disculpa..Aprendan a respetar.. No me parece nada gracioso lo que hicieron. pic.twitter.com/s0nt0XOTt7

Aprendan a respetar un idioma,una cultura. Si no saben pues no los intenten imitar y listo pic.twitter.com/pwLBTFOGDq

claro que es burla, si no saben el idioma, SE CALLAN. en el caso de ellos, ellos no saben español y no lo imitan con en forma de burla, de hecho muchos apenas hablan inglés por que no saben pronunciarlo correctamente. Son educados y tienen mucho respeto, algo que ellos no

