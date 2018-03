Who said men don’t use #FENTYBEAUTY?!😏 | #PROFILTR Foundation in 480 and 490 | Grooming by @ber_amos | #oscars #blackpanthermovie #getout #oscars2018

A post shared by FENTY BEAUTY BY RIHANNA (@fentybeauty) on Mar 5, 2018 at 3:43pm PST