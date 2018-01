Dakota Johnson no resistió mirar cómo Angelina Jolie ignoró a Jennifer Aniston

La protagonista de ‘50 Sombras de Grey’ actuó como lo haría cualquier ‘mortal’ que pudiera ser testigo del anticipado encuentro Jolie Aniston.

En una imagen que circula en Internet se ve cuando Dakota mira disimuladamente la reacción de Angelina mientras Jennifer presentaba uno de los galardones de la noche.

El artículo continúa abajo

En ese justo momento, ‘Angie’ tiene la mirada baja y, aparentemente, ignora por completo la presencia de Aniston sobre el escenario.

This picture of Dakota Johnson sneaking a glance at Angelina Jolie while Jennifer Aniston presents needs to be put in the Met. pic.twitter.com/e9wnSb5H8S

— mary arndt (@MaryPerson) January 8, 2018