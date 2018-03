El texto lo compartió en Instagram la esposa de Marcelo Cezán para responder a todos sus seguidores que han estado pendientes de ella y de su bebé, y decirles que está de vuelta en la red social.

“He bajado siete kilos en esta semana, la cesárea sanando y cada día mejor”, escribió Michelle, luego de contestar preguntas que le han hecho sobre su maternidad como, por ejemplo, la lactancia.

“Para todos los que preguntan que cómo estoy… Me siento muy bien #ModoMamá ¿Que si he trasnochado? Sí, lo normal. Cada cuatro horas él duerme y come y ya con una semanita tiene más o menos sus horarios organizados… Come muuuuy bien, así que por eso duerme más. También me preguntan que si he podido lactar, la respuesta es sí, gracias a Dios… tanto que me toca sacarme con extractor después de que él come 🙆…”, narró y continuó:

“Estoy feliz disfrutando esta etapa a todo nivel y no me cambio por nada ni nadie. Mi experiencia ha sido satisfactoria, he podido dormir de acuerdo a los horarios del nené, mi tiempo es para él por ahora y se lo dedico con todo mi amor. Llora lo necesario para pedir lo que le hace falta, pero no llora porque si la verdad es muy tranquilo 😆😍💙🐥🐤🐣”.

Vea también: Primeras fotos del hijo de Marcelo Cezán por las que dicen que se parece al “papito”.

Michelle acompañó su mensaje con una foto de ella, en la que etiquetó a su esposo.