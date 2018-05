Tobón fue víctima de esa reprochable práctica cuando estaba iniciando su adolescencia, tanto acá en Colombia como cuando vivió por un tiempo en Estados Unidos.

“Cuando tenía entre 10 y 12 años me hacían mucho matoneo, me tildaban como una niña grande y gruesa. Me decían yegua, potra, lechona, jirafa, de todo lo que te puedas imaginar”, aseguró la presentadora en La Red.

Laura reconoció que tal fue el nivel de matoneo que recibía, que lo aceptó y no hizo mucho por enfrentar sus miedos. “Yo nunca me defendí, ni nunca hice nada por mí misma, por miedo. Ese rechazo yo como que ya lo aceptaba en mi vida”. En esa etapa complicada de su vida, su madre fue fundamental para rodearla del cariño y amor que tanto necesitaba.

Tobón también contó cómo afectó ese ‘bullying’ la manera como se percibía ella misma. “Yo me miraba al espejo y me decía ‘no soy capaz, no soy lo suficientemente bonita, no soy lo suficientemente inteligente, no tengo amigos’”.

Ahora la presentadora goza de reconocimiento y admiración en todo el país. Desde hace unos años, Tobón se consolidó como una de las presentadoras y modelos más importantes de Colombia.