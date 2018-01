¡Confirmado! Final de ‘Game of Thrones’ no se verá este año

“Manden un cuervo. #GameofThrones regresa a HBO para su octava y última temporada en 2019”, se lee en el trino publicado hoy, 4 de enero, en dicha red social.

Send a raven.#GameofThrones returns to @HBO for its eighth and final season in 2019: https://t.co/FpWV0O0L9i

— Game Of Thrones (@GameOfThrones) January 4, 2018