Así se lee en Twitter, donde la mayoría de críticas son porque, según la gente, ‘Día a día’ se copió de ‘Acá entre nos’, programa del que recientemente salió su nueva presentadora Carolina Soto.

Señalan que de los matutinos de los canales nacionales solo esa producción de Canal 1 tenía chef, Leo Morán, y ahora la apuesta de Caracol es la misma, con el cocinero Julián.

Asimismo, indican que ‘Día a día’ está usando la misma estrategia de ‘Muy buenos días’, de aprovechar el embarazo de una de sus presentadoras para hacer anuncios sobre el mismo y generar rating.

Hace unas semanas el programa de RCN anunció, con bombos y platillos, el sexo del segundo bebé de Laura Acuña, y este lunes el matutino de Caracol hizo lo mismo, pero con Carolina Soto.

Se traen a presentadora @carosotooficial de @AcaEntreNosCol y copiaron el mismo formato de la competencia, que sigue que se traigan a @JotaMario de RCN? — Alba Hernandez (@albahernandezc) 5 de marzo de 2018

Mas gris no puede estar. Mas que un cambio de set deben cambiar la energía de los presentadores. 😱 lo único bueno fue la copia de la cocina de @AcaEntreNosCol les falta muchísimo para ser un verdadero Magazín como @AcaEntreNosCol que realmente alegra. — Gregorio Sanes (@gregoriosanesc1) 5 de marzo de 2018

@apuntesdecata esta como Laura en canal rcn, atornillada que de hay nadie la saca 🤔…. La verdad solo cambió de set, y una copia de @AcaEntreNosCol — M.arlene (@marlencita15) 5 de marzo de 2018

Se están pegando del formato canal uno. Están perdiendo originalidad. — NELCY MIREYA (@LMOT81) 5 de marzo de 2018

La verdad copia del canal 1 como raro de no ser originales yo pensé que era de verdad , diferente. — Martha saavedra (@Marthasaavedr10) 5 de marzo de 2018

Les faltó contar con unos chef que explique mejor que se llama leo el cocinero — Fernando Ospina (@fernandospi63) 5 de marzo de 2018

Con todo respeto soy seguidora de @DiaaDiaCaracol pero no veo el cambio por ningún lado,dejaron la orquesta esa mala,el set una fiel copia de acá entre nos de @Canal1Colombia con chef y todo,aparte traen a carito emb y miran sexo del bb cómo hizo #LauraAcuña en @MBDRCN hace días — adyta villamizar (@adytavillamizar) 5 de marzo de 2018

Aparte de esas críticas por copia, en la red social también se leen cuestionamientos porque algunos creen que al presentador Mauricio Vélez lo sacaron del programa —aunque hace unos días Catalina Gómez aclaró qué era lo que pasaba— para dejar únicamente mujeres en el set.

Igualmente, hay trinos sobre la entrada de Carolina Soto y la permanencia de Mónica Rodríguez y Catalina Gómez.

“Se acabó la buena época de ‘Día a día’, lo que está bien se deja quieto. Me siento viendo RCN. Catalina Soto es artificial, posuda y acartonada; parece un maniquí”, “Si van a tocar solo temas para mujeres, tedioso”, “El club del mutuo elogio… solo viejas chismosas, ¡ay que pereza!”, “Hace falta un hombre, es muy aburridor un programa de solo mujeres”, “Me gustaba verlos, pero ahora es un programa más de chismes, parece ‘La red'”, “Veo que Carolina Soto no hace mayor papel en este nuevo formato, me gustaba más en ‘Acé entre nos'”, son unos de los comentarios.

Qué horror deberían contestarnos a los televidentes, donde está Mauro??? Y si lo iban a sacar porque no le hicieron al menos una despedida, porque no contaron con nuestra opinión 🤔😒 — Carolina Collazos (@karol3310) 5 de marzo de 2018

siempre se ha caracterizado por ser buen programa pero falta la cuota masculina — Edwin Rico Sanchez (@edwinrico96) 5 de marzo de 2018

Hace mucha falta @VelezMauricio 😭 ya no es lo mismo no es justo — AINNA ORTIZ VILLA (@AIORVI) 5 de marzo de 2018

Todo muy lindo pero empezaron mal primero sin Mauricio Segundo escuchar hablar por horas a Yuri nada que ver que pereza — Eunice Yepes (@Eunicedora) 5 de marzo de 2018

demasiados años pegados a las mañanas de caracol y hoy me sentí excluido — Edwin Rico Sanchez (@edwinrico96) 5 de marzo de 2018

Nah se va a volver malo ese programa y aún si van a tocar solo temas para Mujeres, Tedioso. — Edwin F. Castillo (@EdMCMLXXXVIII) 5 de marzo de 2018

El club del mutuo elogio….sólo viejas chismosas ay que pereza — MarIBer (@MarIBer2048) 5 de marzo de 2018

Veo q Carolina Soto no hace mayor papel en este nuevo formato, me gustaba mas en aca entre nos y se sentia mas parte del otro.programa. — Sandy Cams (@SandyCams) 5 de marzo de 2018

Según veo no soy la única decepcionada, de hecho son la mayoría 😐 — Aida Peña Reina (@rockqueen22) 5 de marzo de 2018

Hace falta un hombre entre las presentadoras, es muy aburridor un programa de solo mujeres, ese formato es como para otros espacios, no para el magazine de la mañana. — Aida Peña Reina (@rockqueen22) 5 de marzo de 2018

Se acabó la buena época de Día a Día, lo que está bien se deja quieto. Me siento viendo RCN. Catalina Soto es artificial, posuda y acartonada, parece un maniquí ¿Por qué no le hicieron una despedida a Mauricio? ¿Dónde está el agradecimiento y el respeto? — Aida Peña Reina (@rockqueen22) 5 de marzo de 2018

Muy mal, me gustaba verlos, pero ahora es un programa mas de chismes parece la red o algo parecido, ya no prefiero verlos me aburre.. gracias @CaracolTV — Andres 😎 (@ShawMejia) 5 de marzo de 2018

Flojo flojo flojo…tanta bulla poor el cambio y solo cambia el.set y carolina…nada innovador q llame la atencion — Mincho00 (@mincho00) 5 de marzo de 2018

Cata excelente, bella, hermosa 😍😘 ojala la sigan vistiendo asi y aprovechen toda su belleza, monica fuera de lugar como siempre, parece la abuela metida en la visita de las nietas y hoy parecía el baby shower de carolina y no un programa de entretenimiento nacional — fernando mesa (@fernandomesa14) 5 de marzo de 2018

Malísimo… Muchas mujeres, falta un buen presentador masculino. Yo también pienso que Catalina ya cumplió su ciclo en ese programa. — Diana D. (@Anaid_Bta) 5 de marzo de 2018

Sacar a Mauricio en verdad ? Si la que sobra es monica con todo respeto … — Christian Rodríguez (urban dogs) (@urbandogscol) 5 de marzo de 2018

A @carosotooficial no la dejan hablar, a duras penas ha podido respirar, si asi será el programa pues mejor dejen solo a @apuntesdecata y a la amiga, que solo por esa amistad es que sigue en el programa… Les quedo bien la copia de @AcaEntreNosCol del @Canal1Colombia 👏👏👏 — Jasson Velasco (@JAndres86) 5 de marzo de 2018

Mala jugada sacar a Mauricio Vélez,solo mujeres en el set no se ve bien,además Mauro es mucho más que la insípida de Monica,mal caracol,se les fueron las luces esta vez — Gonzalo Contreras (@Gonzalo0974) 5 de marzo de 2018

Carolina no la dejaban hablar, y Catalina siempre aburridora, ya es hora de un cambio, es más entretenido la competencia y vaya q también es flojo! — Carolina Wilches (@carowilches) 5 de marzo de 2018

Bonito el cambio. Hace falta Mauricio. La figura masculina. (Qué pereza tanto matriarcado) Yuri hermosa, brilla en ella la luz de CRISTO. — Isabel Morales Perez (@isamoryverdad) 5 de marzo de 2018

Siiii falta hunor, musica y el toque masculino.

Perecen tres cotorras que jartera a buscar otro canal — Juan sin Miedo (@juanito0425) 5 de marzo de 2018

Sinceramente creo q @OficialYuri salvo el rating pq el cambio no se vio por ningún lado sigue aburrido con todo y banda,pensé que iban a meter humor q es lo q lo ha salvado.quiero mucho a carito pero no aguanta q hagan el programa con su bb.vuelvan a los concursos en las ciudades — adyta villamizar (@adytavillamizar) 5 de marzo de 2018

Cabe mencionar que también hay críticas por usar el embarazo de Carolina Soto como tema del programa.

Asimismo, unos pocos mostraron su descontento con las modificaciones en el set del programa, pues sienten que no fueron muy notorias.

Con todo respeto el género del bebé de la nueva presentadora no es de relevancia, muy bien por ella, pero… ¿Y? — Aida Peña Reina (@rockqueen22) 5 de marzo de 2018

El set no es nuevo, solo cambiaron de lugar a los músicos y al sofá, a propósito de manera muy incómoda para los presentadores y los invitados. — Aida Peña Reina (@rockqueen22) 5 de marzo de 2018

Pero como no todo son críticas, una minoría estuvo a favor del nuevo formato de ‘Día a día’, así como con las presentadoras.

“Qué manera de criticar todo. A mí me agrada que sus presentadoras sigan siendo estas mujeres inteligentes y divertidas“, “Súper el set… y bien por Carolina”, y “@apuntesdecata súper los tips que nos ayudan mucho y @carosotooficial te queda lindo el rojo, felicitación por su bebita, bienvenida a @DiaaDiaCaracol”, escribieron algunos.

Uyssss pero en Colombia no nos gusta nada. Que manera de criticar todo. A mi me agrada que sus presentadoras sigan siendo estas mujeres inteligentes y divertidas. Saludos! — yulieth medina (@2Medina11) 5 de marzo de 2018

Me encanta el programa con @carosotooficial los felicito!!! — Katherine Leal (@Katheleal19) 5 de marzo de 2018

@apuntesdecata super los tip que nos ayudan mucho y @carosotooficial te queda lindo el rojo, felicitación por su bebita 🍼 bienvenida a @DiaaDiaCaracol 😄👏🏽 — Yuli Diaz Avila (@YuliDiazAvila1) 5 de marzo de 2018

Súper el set..y bien por carolina — Patricia Valencia (@Patrici04856602) 5 de marzo de 2018

Bellezas colombianas! 😍👏🏻 — MAURICIO DELGADO (@maurodelghado) 5 de marzo de 2018

@carosotooficial Felicitaciones empezo con pie derecho, abrazos — Sormaria Zapata Bedo (@Smzblopez) 5 de marzo de 2018

Amo todo ese combo que esta ahí, sin duda alguna mañana @DiaaDiaCaracol va a estar brutal👏👏 — Lis⚡ (@liseth_guzman16) 5 de marzo de 2018

Muy chevere se ve la nueva temporada. No supe que paso con mauricioo — Pili Millan (@Pilitamillan1) 5 de marzo de 2018

Bueno tengo que decirles que los cambios son buenos, pero explíqueme qué pasó con Mauricio — Julio Cesar Rayo (@JulioCesarRayo) 5 de marzo de 2018