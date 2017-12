Así de bonito trataba Rafael Santos a la última esposa que tuvo Diomedes Díaz

Lo hizo al lanzar varias acusaciones frente a la forma como se ha repartido la herencia del cantante vallenato. Según ella, Rafael Santos está en su contra y no quiere darle lo que, por ley, le corresponde (un 50 % de las propiedades).

Sin embargo, Consuelo reconoció que antes de fallecer Diomedes, su relación con Rafael Santos era muy diferente.

“Rafael me tenía como una reina. ¿Por qué? Por el respeto que tenía que tenerle al papá, no más, punto. Rafael Santos era una persona divina, me regalaba hasta un Rolex, hipocresía quizás, o por el momento porque estaba Diomedes vivo”, describió la exesposa del ‘cacique’ al programa La Red, del Canal Caracol.

También asegura que no está en contra de nada, y solo está defendiendo los derechos de los 3 hijos que tuvo con Diomedes. E insistió en que Rafael Santos entorpece todo.

Además, dice que no ha tenido problemas con ningún otro hijo del fallecido ídolo vallenato, solo con Rafael. Y dice que ninguno se ha preocupado por sus hermanitas, salvo Martín Elías, cuando estaba vivo.

“El único, que en paz descanse, era Martín Elías, que miraba si las niñas estaban bien de salud o mal de salud. Rafael Santos nunca, ni las saluda. El primer aniversario estábamos en el homenaje a Diomedes Díaz y pasó por el lado de ellas… y las niñas en la tumba, llorando al papá, y él ni siquiera las saludo, ni por cortesía”, asegura Consuelo.