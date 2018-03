El niño le mandó un mensaje a la persona que le dio la vida en medio de una entrevista con el programa ‘La Red’, del Canal Caracol: “A pesar de que ella no me quiera, me quiera o no me quiera, yo sí la quiero mucho y le doy muchas gracias por haberme entregado al Bienestar”.

Según el pequeño, ese acto que marcó su vida es algo que siempre va a agradecer. “Si no hubiera sido por eso yo no estaría con mi papá y no tuviera la oportunidad que tengo hoy en día”, dice.

Además, Cristian, que tiene una hermana que se quedó con su madre, también pidió un favor: “Yo tengo una hermana menor con ella y que espero que así pasen muchas cosas no le haga eso a la niña, que la entregue al papá o mire a ver si la entrega a algún familiar”.

El niño hoy vive con su padre y pasa por un buen momento gracias a su papel en la producción del Canal Caracol; aunque triste, mostró su gratitud y un corazón en el que no le guarda rencor a su madre.