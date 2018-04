Luego de que fanáticos se emocionaran por la oportunidad de volver a ver al legendario músico, Move Concerts confirmó la noticia y detalló que el show se realizará en el estadio El Campín.

“Será una combinación de mi extensa carrera, mis años junto a Pink Floyd además de algunas composiciones recientes… Probablemente 80% del repertorio será material antiguo y el 20% restante nuevo, sin embargo todo estará enlazado por un tema general. Será algo divertido y sensacional. Te lo prometo”, asegura el músico en un comunicado publicado en Facebook por los organizadores.

En el mismo documento, señalan de dónde sale el nombre de esta gira: “El título fue tomado del tema ‘Us and Them’, perteneciente al álbum multiplatino “The Dark Side of the Moon”, lanzado originalmente por Pink Floyd en el año 1973.”

La información de precios de boletería aún no ha sido confirmada, pero la preventa con el Grupo Aval iniciará el 7 de mayo.