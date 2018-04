Hijo lindo hoy 14 de abril hace un año se fue tu cuerpo , pero quedó tu alma con nosotros, todos los días te recuerdo y tus recuerdos le dan vida a mi vida. TE AMO MARTIN!!! Q Dios te tenga en la gloria manitooo!!! Eres irreemplazable y gracias por dejarnos las mejores enseñanzas. @blogvallenato @elrinconvallenato @margaritagallego @patriciaisabelacosta @diomedesdejesus @luisangeldiaza

A post shared by Rafael Santos Diaz A. (@rafaelsantosdiazoficial) on Apr 14, 2018 at 6:08am PDT