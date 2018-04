Muñoz aseguró en ‘Primer plano’ de Chilevisión que la toma se la envió el mismo Juan Gabriel, en una de sus primeras escapadas de la cabaña que supuestamente usa como ‘escondite’ desde que se dijo que había muerto el 28 de agosto de 2016.

“Esa fotografía fue en el mes de septiembre-octubre de 2016. Él estaba ya muy cansado, muy aburrido de estar encerrado en el lugar donde estaba, en su cabaña. Entonces, de repente me manda la fotografía y dice: ‘Me salí, ¿cómo me veo?’”, afirmó.

Dicha toma muestra a un hombre que el exmánager asevera es Juan Gabriel, aunque es difícil determinar la identidad porque quien sale en la imagen está con un sombrero y tapando su rostro con una pañoleta y unas gafas.

Ante eso, las presentadoras del programa empezaron a hacer preguntas al respecto, pero Muñoz solo les contestó que leyeran el libro que escribió con el cantante antes de que se informara lo de su fallecimiento, por lo que no se descarta que su historia de la falsa muerte esté relacionado con una promoción, aunque él insiste que lo que dice es verdad.

“El libro que yo escribí,‘Juan Gabriel y yo detrás de la muerte’, está escrito por Juan Gabriel y yo. Son puros mensajes de dos días antes de su supuesta muerte. […] Yo no tengo por qué contar mentiras ni por qué hablarle a usted de una supuesta muerte de él; nada de los que usted me pregunta. Alberto Aguilera Valadez está vivo”, manifestó el exmánager, que a mediados de marzo ya había expresado que su exjefe no estaba muerto.

En ese momento, una presentadora le contrapreguntó que si él era el único que sabía, a lo que el exmánager respondió con un no rotundo.

“Yo no soy el único [que sabe que está vivo]. Él estaba viviendo con una persona que es su ama de llaves, Consuelito. Y estaba viviendo Miguel Ángel, que era su chofer. Y ya lo abandonaron, Miguel lo abandonmó al año y Consuelito lo acaba de abandonar ahora en diciembre del año pasado; ya no quisieron estar con él. Ahorita tiene dos personas, dos mujeres que le están ayudando a él”.

Estas declaraciones se pueden escuchar en este video compartido por Chilevisión en Twitter, a finales de marzo.