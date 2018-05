Los nervios en una boda son normales, así se trate de la realeza británica. Eso lo dejó muy claro el príncipe Harry cuando, sin importar que tuviera cámaras apuntando hacia él y los ojos del mundo listos para no dejar pasar un solo detalle su unión con Meghan Markle, le dijo a la novia “Me estoy cagando”.

Huge fan of Harry saying “I’m shitting it” in front of every country in the fucking world. pic.twitter.com/nvdgjDZuSj

— Elliot Hackney (LMcK) (@ElliotHackney) May 19, 2018