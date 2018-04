Desde entonces, la exreina ha recibido decenas de mensajes de sus seguidores en Instagram, donde gran parte son de ánimo ante el momento que atraviesa.

No obstante, no todos los comentarios han sido a favor. Una cantidad menor de fans la juzga, y lanza insultos y duros calificativos contra ella, porque considera que sabía de los supuestos negocios ilícitos de su padre —que también es papá de la locutora Silvana Gómez— con ‘Jesús Santrich’.

En eso, igualmente, han tomado partido los fanáticos que la defienden, pues han respondido a los críticos de la exreina con contundentes frases donde expresan que los pecados de los padres no tienen que ser los de los hijos.

“Mucha fortaleza en estos difíciles momentos por los que atraviesa tu familia; no eres culpable de dichas acciones, así que no debemos juzgar conductas ajenas. Tus seguidores estamos para apoyarte y acompañarte”, “Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa”, “¿También hace parte de las Farc?”, “¿Quién ve a tu papito?” y “Ella no tiene la culpa de lo que hizo su papá”, son algunos de los mensajes.

Las palabras de apoyo y los cuestionamientos a Carolina pueden leerse en una foto que ella compartió varias horas antes de que se desatara la polémica con su padre, este lunes, y nada tiene que ver con el tema de la captura de él, luego que lo vincularan con el caso ‘Santrich’.

Esta es la toma de la exreina con su perro, donde le dejaron los mensajes; y luego unos de esos comentarios, a favor y en contra, que le han escrito.