De “simple y aburrida” califican 'La vuelta al mundo en 80 risas' en Caracol Radio

César Moreno, integrante del programa, dijo: “Mucha producción, mucha inversión y poca puesta en escena […] Solamente mostraban un protagonismo del humorista y de la persona con la que estaba viajando […] Por ejemplo, cuando estaba en el Central Park ‘Suso’, pues, pudiera estar en cualquier parque de cualquier lugar ¿Por qué no mostraron el Central Park? Cuando estaba ‘Jeringa’ almorzando, estaba en un restaurante ‘equis‘, cualquiera, en París”.

Por lo dicho, Darío Arizmendi le preguntó a Moreno: “¿Le pareció simple y aburrida? Y él respondió: “Sí, la verdad, sí”.

Por otro lado, cuando le interrogaron a Érika Fontalvo por la producción, la periodista dijo: “A mí no me gustó, la verdad es que me parece que no es original” […] “No le sentí un hilo conductor, como, justifiquemos ¿por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que estamos tratando de mostrar? […] ¿Es un tema turístico? ¿Es un programa de humor? o ¿es una combinación de los dos?

Sin embargo, Patricia Pardo, que también hace parte de la mesa, dijo: “ Me muero de la risa con todo lo que dice ‘Don Jediondo’ […] Me parece chistoso ‘Jeringa’, ‘Suso el paspi’ también tiene su humor […] ‘Lokillo’ también me ‘chifla’, me muero de la risa […] Y ellas 4 también lo hicieron muy bien […] Del ‘reality’ me quedo con los protagonistas”.

Parece que el programa empezó generando amores y odios entre los integrantes de ‘6AM Hoy por Hoy‘, pero, como añadió Patricia, “Los televidentes fueron más generosos”, ya que el ‘reality’ tuvo 15,27 puntos de rating, dejando atrás a ‘Colombia ríe’, que apenas obtuvo 6,2 puntos.