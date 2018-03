Música de Lana del Rey, Milky Chance, Sofi Tukker, The Killers, Julio Victoria, Dillon Francis y Metronomy es lo que se escuchará en el Parque Deportivo 222.

Para calentar motores, te dejamos algunas de las canciones que no faltarán el primer día del Festival

Lana Del Rey – ‘Born to Die’

Milky Chance – ‘Stolen Dance’

Sofi Tukker – ‘Drinkee’

Julio Victoria – ‘Impermanent’

Metronomy – ‘The Bay’

The Killers – ‘Shot At The Night’

Recuerda que este año el lugar para ingresar cambió y que no se puede entrar con camisetas de equipos de fútbol, aunque sí están permitidas las de selecciones.