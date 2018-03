A través de Twitter, la colega de la esposa de Benji Madden aclaró la noticia que le dio la vuelta al mundo ayer, luego de que en una entrevista con Metro UK dijera que “Cameron no necesita hacer más películas. Tiene una vida muy buena, no sé lo que se necesitaría para que ella regrese”.

En el mensaje, publicado la noche del 12 de marzo, Selma captó la atención de sus seguidores con la frase ‘Noticia de última hora’ en mayúsculas, y luego explicó:

“Chicos, por favor, estaba haciendo una broma en una entrevista. Cameron Diaz no se retira de nada. Y para más noticias de última hora: yo me retiro de ser la vocera de Cameron Diaz.”

📠📺☎️👩🏻‍🏫 BREAKING NEWS 🚨🚨🚨. Guys please, I was making a joke in an interview. CAMERON DIAZ is NOT retiring from ANYTHING. And for more breaking news: I am NOW retiring from being Cameron Diaz’s spokesperson. 🎙

— Selma Blair (@SelmaBlair) March 12, 2018