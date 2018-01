Hasta la caneca de basura de Kim Kardashian es de marca

Después de ser víctima de robo en Paris la esposa de Kanye West se había abstenido de hacer alarde de sus lujos, pero esta semana no podía pasar sin que Kim se robará las miradas de sus seguidores.

En su cuenta de Instagram la modelo subió una historia en la que mostró sus botes de basura, pero estos no son unos botes normales: son marca Louis Vuitton.

I aspire to be as extra as @KimKardashian and her Louis Vuitton garbage cans pic.twitter.com/zqaXceU1kA

— Claudi B (@claudslowski) January 11, 2018