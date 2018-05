Pero como el que busca encuentra, los que han visto las creativas piezas no quedaron asombrados solo con el buen trabajo, sino que aprovecharon para señalar un tema de raza.

TMZ asegura que las piezas escogidas para la piel de Meghan son del mismo tono que las que se usaron para el hijo de la fallecida princesa Diana de Gales, siendo que ella es de origen biracial.

La justificación que dieron los encargados de crear los muñecos es que “nuestras figuras no son representaciones detalladas de los personajes y son construidas usando un rango limitado de tonos de bloques”, algo que critica el portal especializado, al señalar que para la cantante Mel B y para la mamá de Meghan, Doria Ragland, sí utilizaron otras tonalidades.

Como sea, el trabajo quedó muy bien hecho, como se puede apreciar en las siguientes fotografías.

.@LEGOLANDWindsor has unveiled its Royal Wedding Lego creations including pop icons the Spice Girls! 👰🏽🤵👑 #spicegirls #RoyalWedding pic.twitter.com/uho5VijH6s

— Spice Girls (@SpiceGirlsNet) May 9, 2018