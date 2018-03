En su momento aseguró al actor Mario Lopez, en el programa ‘Extra’, que era temporal, “es falso, para una película”, dijo.

Sin embargo, meses después fue fotografiado en la playa y quedó en evidencia que se trata de un Ave Fénix que aterrizó en su espalda para quedarse, pues es se trata de un tatuaje de verdad.

Luego de un artículo de The New Yorker, en donde se recuerda toda la historia del mencionado tatuaje, titulado ‘La gran tristeza de Ben Affleck’, el actor respondió al trino en el que el medio estaba moviendo su nota.

Este fue el trino inicial: “Ben Affleck es esa clase de tristeza de hombre blanco de mediana edad del que la gente ama burlarse. Una burla que depende del rechazo de esa tristeza, así como la identificación de cobertura con ella”.

Ben Affleck’s is the kind of middle-aged-white-male sadness that the Internet loves to mock—a mocking that depends on a rejection of this sadness, as well as a hedging identification with it. https://t.co/BuNJlj1gBc

— The New Yorker (@NewYorker) March 28, 2018