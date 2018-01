Aziz Ansari, acusado de abuso sexual, habla de una relación "consentida"

La mujer, de Brooklyn, Nueva York, hizo las acusaciones en una entrevista con la revista en línea Babe, publicada el domingo.

Dijo que conoció a Ansari -quien recientemente ganó un Globo de Oro por su papel en la serie de Netflix ‘Master of None’- en septiembre de 2017 en la fiesta de los premios Emmy, y se citaron unos días después en Nueva York.

‘Grace’ afirmó que después de cenar fueron al apartamento de Ansari, donde el actor le hizo repetidos avances agresivos a pesar de sus “señales verbales y no verbales” que indicaban que no quería tener relaciones sexuales con él.

“Sé que, físicamente, estaba emitiendo señales de que no estaba interesada. Creo que no las notó en absoluto, y si lo hizo, las ignoró”, dijo la mujer a Babe. “Creo que Aziz se aprovechó de mí. No me escuchó y me ignoró. Fue la peor experiencia con un hombre que he tenido jamás”, agregó.

En una declaración a la revista, Ansari reconoció el encuentro, aunque sostuvo que para él, “según todos los indicios, fue completamente consentida”, escribió.

“Al día siguiente, recibí un mensaje de texto que decía que, aunque ‘parecía que todo estaba bien’, después de una reflexión más profunda, se sintió incómoda”, dijo.

“Era cierto que todo me pareció que estaba bien, así que cuando me enteré de que no fue el caso para ella, me sorprendió y me preocupó”.

Ansari agregó que respondió en privado a ‘Grace’ y también expresó su apoyo al movimiento de mujeres que se pronuncian en contra del abuso sexual, propiciado por las decenas de acusaciones contra el magnate de Hollywood Harvey Weinstein.

Ansari es conocido por sus papeles como Tom Haverford en la serie ‘Parks and Recreation’ y Dev Shah en ‘Master of None’, de la cual también es guionista.

