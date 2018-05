[Alerta de spoilers. Si aún no has visto la película, te recomendamos no leer esta nota]

Dicha escena es en la que Thanos acaba con la mitad de las personas del universo, incluídos varios Vengadores, con el fin de dar equilibrio a la humanidad.

Por eso, el sitio web que ‘predice’ el destino solo da dos opciones: vivir o morir.

Si te aparece “You were slain by Thanos, for the good of the universe”, indica que el villano de ‘Avengers’ te desapareció.

Por el contrario, si te sale “You were spared by Thanos” es señal de que sigues viviendo.

Para saber si el villano de la película acabó o no contigo puedes ingresar a Did Thanos Kill Me.