El final de 'Sense8' se acerca: mira el adelanto que publicó Netflix

Tomas del cierre de la serie realizadas en diferentes locaciones, y el detrás de cámaras de la producción protagonizan el adelanto.

Además, en el video, algunos actores de ‘Sense8’ se muestran felices por la decisión de Netflix de darle un final digno, de 2 horas de duración, al show, que había cancelado después de la segunda temporada.

“Nuestro show construye puentes y empodera a las personas”, señala Max Riemelt, el rostro detrás de Wolfgang.

El artículo continúa abajo

Igualmente, resaltan que han recibido mucho apoyo por parte de los fans, responsables de que la plataforma de streaming trajera de vuelta a la serie.

En las redes sociales de Netflix, el avance se viralizó y generó mucha expectativa entre los seguidores del programa. Algunos, incluso, piden que se haga una tercera temporada.

El final de ‘Sense8’ se emitirá en 2018, aunque se desconoce la fecha exacta.

With much love, here’s a sneak peek at all the hard work the cast and crew have been up to behind the scenes of our Sense8 Finale Special. See you in 2018. pic.twitter.com/o6ARV2ItnB

— Sense8 (@sense8) 9 de diciembre de 2017