Aura Cristina Geithner quisiera tener otro hijo… y lo mejor ¡busca candidato!

Eso dijo la modelo en el programa de entretenimiento De Primera Mano, donde también aseguró que aún está vigente para concebir.

“Yo congelé mis óvulos. Yo puedo tener, en estos momentos de mi vida, dos hijos más si quiero. Congelé mis óvulos hace algunos años y todavía estoy a tiempo para, no sé, conseguir algún donante o alguna pareja”, manifestó.

Durante la entrevista, la conservada actriz recordó cómo fue el difícil proceso de separarse de su esposo Marcelo Dos Santos y quedar a cargo de su único hijo, Demian (actualmente de 18 años).

“Yo he sido mamá soltera. Aunque el papá siempre ha estado presente, me divorcié del papá de mi hijo y a mí me tocó criarlo, formarlo y sacrificar muchas cosas para él. En algún momento de mi vida tenía la ilusión de encontrar una pareja que le apostara a la familia”, agregó Geithner.

Sin embargo, la colombiana, radicada en Estados Unidos, demostró en ese programa su deseo de ser mamá y manifestó:

“A lo mejor, en el camino, en este año creo que puedo llegar a encontrar, si no es una pareja con quien compartir, a lo mejor un donante que esté dispuesto a ayudarme, sin compromisos”.

Finalmente, Geithner dijo que de no lograr su sueño, ayudará a otra persona. “Si no, pues lo dejaré así y a lo mejor lo que hago es donar mis óvulos para alguien que lo necesite”, concluyó.