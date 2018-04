Medios como Business Insider y Nylon entienden la actividad que tuvo Allison en 2016 en Twitter como un guiño a la joven actriz de ‘La Bella y la Bestia’, para contarle sobre lo que ella denominó como un “increíble movimiento de mujeres”, que presuntamente sería la famosa secta Nxivm por la que fue arrestada la semana pasada.

Sin embargo, los trinos de la artista que dio vida a Chloe Sullivan están dirigidos a @EmWatson, cuando la cuenta certificada de Emma es @EmmaWatson.

Se desconoce si los mensajes que aparecen a continuación iban para su colega, pero lo que sí es cierto es que le escribió uno similar a la cantante Kelly Clarkson, lo que lleva a pensar que, efectivamente, estaba tratando de contactar a grandes estrellas para hablarles de su tema. [El trino a la cantante aparece después de los relacionados con Emma Watson].

“@EmWatson soy una actriz como tú y estoy involucrada en un increíble movimiento de mujeres que creo que te gustaría. Me encantaría hablar contigo, si estás interesada”.

.@EmWatson I’m a fellow actress like yourself & involved in an amazing women’s movement I think you’d dig. I’d love to chat if you’re open. — Allison Mack (@allisonmack) January 24, 2016

“@EmWatson Participo en un en un único desarrollo humano y movimiento de mujeres del que me encantaría contarte. Como compañera actriz me puedo relacionar, así que…”

.@EmWatson I participate in a unique human development & women’s movement I’d love to tell you about. As a fellow actress I can relate so… — Allison Mack (@allisonmack) February 19, 2016

“@kelly_clarkson escuché por ahí que eres fanática de ‘Smallville’. Soy fan tuya también. Me encantaría hablar contigo alguna vez”