[Video] ‘Alerta’ insiste en que su despedido de Caracol es “sin justa causa”

(Video de ayer en la noche) lo de la carta es una expresion pues la verdad no he recibido nada. Para todos ustedes que se que quieren saber que fue lo que paso, es triste ya que ni yo mismo se que paso, desde mi corazón quiero decirle a todos que los quiero mucho, que infinitas gracias por estar siempre para mi, gracias por seguir mi sentido del humor por mas de 26 años, en estos momentos bajo de animo, pero con la fe en Dios.

