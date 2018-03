La identidad de la ‘mordelona’ permanece como todo un misterio, pero los hechos fueron bien narrados por Haddish a la revista, en donde detalló que una actriz estuvo “excesiva” y “mordió a Beyoncé en la cara”.

“Beyoncé se fue furiosa, se acercó a Jay-Z y le dijo algo como, ‘¡Jay! ¡Ven acá! Esta perra…’ y lo agarró. Fueron a la parte de atrás de la sala. Yo me quedé como, ‘¿Qué acaba de pasar?’. Y se me acercó una amiga de Beyoncé y me dijo, ‘¿Puedes creer que esta perra acaba de morder a Beyoncé?‘”, contó a GQ.

Sin embargo, tratándose de la leyenda de la música, y actuando como cualquier fan que acaba de conocer a su ídolo, Haddish le dijo a la intérprete de ‘Single Ladies’: “Voy a patear el trasero de alguien en tu fiesta. Solo quería dejarte saber eso”. Ante la impulsiva reacción de Tiffany, Beyoncé probó una vez más que está por encima del bien y del mal y solo le dijo que no lo hiciera, y mejor se divirtiera.

A pesar del consejo de ‘Queen Bey’, la actriz de ‘Girls Trip’ insistió sobre el tema antes de que la reunión terminara: “Hacia el final de la fiesta, Beyoncé estaba en el bar, así que le pregunté, ‘¿Realmente ella te mordió?’ Y me dijo, ‘Sí’. Y mi reacción fue, ‘Esta noche le patearán el trasero’. Me dijo, ‘Tiffany, no. No hagas eso. Esa perra está drogada. Ni siquiera está borracha. La perra está en drogas. Ella no es así todo el tiempo. Solo tranquilízate”.

La historia ha despertado tanto interés, que varias invitadas a la fiesta han manifestado en Twitter que no son la persona de la que habla Haddish y otras, como Chrissy Teigen, esposa del cantante John Legend, ha dicho que cree saber quién es, pero no piensa dar el nombre, al tiempo que se aseguró de no haber sido ella.

“- ¿Gwyneth Paltrow?

– No, a ella la amo”

no I love her! — christine teigen (@chrissyteigen) March 26, 2018

“- Cuéntanos Chrissy, por favoooooor

– Mi primer adivinanza estaba errada. ¿La verdadera persona? Jamás lo habría adivinado. Ya dije mucho”.

My initial guess was wrong. The real person? I *never* would have guessed. I’VE SAID TOO MUCH — christine teigen (@chrissyteigen) March 26, 2018

“¿Saben cuánta mierda he dicho y hecho a personas famosas? Tuve que verificar con John que no fui yo”

You know how much shit I have said and done to famous people?? I had to verify with john it wasn’t *me* — christine teigen (@chrissyteigen) March 26, 2018

“Ustedes son muy chistosos. Bajo ninguna circunstancia mordí a Beyoncé, y si lo hubiera hecho, sería un mordisco de amor”.

Y’all are funny. Under no circumstances did I bite Beyonce and if I did it would’ve been a love bite 💋 — Sanaa Lathan (@justsanaa) March 26, 2018

“Como la santa patrona de ‘Ella haría eso …’ No lo hice”