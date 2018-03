“He estado un poquito perdida porque ando hospitalizada, nada grave, gracias a Dios. Alma y yo estamos perfectamente, pero sí me mandaron mucho reposo. Con Pedro [su primer hijo, de año y medio] me pasó igual y es que me dieron contracciones previas”, dijo Manuela.

Luego la actriz, además, aseguró que esto le sucedió cuando aún le faltan varias semanas para que su bebé nazca en el tiempo adecuado e insistió que debe descansar por orden médica.

“Así las cosas con contracciones previas, faltando todavía algunas semanas, que son las óptimas para que nazca Almita, nos figuró reposo para cuidarme y hacer ciertas cositas que tengo pendientes”, puntualizó la artista este viernes, aunque no detalló desde cuándo está hospitalizada y hasta qué día la tendrán en la clínica.

Las grabaciones en las que quedaron registradas estas declaraciones las subió Manuela a sus historias de Instagram. Y aunque allí ya no aparecen, Canal RCN las publicó en su cuenta de la misma red social.

Aparte de estos videos, la actriz también compartió un par de fotos: una de ella en la clínica y otra de una videollamada que hizo con su esposo, Andrés Vasco, y su hijo Pedro, a quienes calificó como: “Mi mejor medicina”.

Manuela ha aprovechado su reposo en la clínica para dar consejos a otras mujeres que, como ella, están embarazadas.

Por ejemplo, les ha hablado de la tosferina, de las células madre y otras cosas que, para ella, deben tenerse en cuenta durante el estado de gestación.

Esos ‘tips’ pueden verse en unas historias que la artista colombiana compartió el viernes en @lamuelagonzalez.