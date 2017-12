Actriz Luna Baxter recordó la vez que su papá le regaló un venado como mascota

Antes de contar la historia del venado en La Red, Luna explicó que su papá, nacido en Argentina, “es un personaje” y que “está completamente demente. Es muy cómico sin querer serlo”.

Después de aclarar ese detalle, la actriz contó que cuando niña, ella y su familia vivían en una casa campestre en Guatemala. Luna le comentó a su padre, Federico, que quería una nueva mascota y, sorpresivamente, un día el llegó con el venado.

De acuerdo con la actriz, un venado “es el animal más tierno que puede existir”.

Fue tanto el cariño que le tomaron a Bambi, que este destronó a los perros que ya tenían como mascotas.

“Los perros no podían entrar a la casa, pero Bambi sí. Él no tenía un mal olor, [los venados] son animales supremamente limpios y amables. Era el más consentido de todos y me acuerdo que conmigo era particularmente cariñoso: a mí siempre me olía las manos, me las lamía y le encantaba el parche de ver televisión al lado mío”.