Actrices hablaron del acoso sexual que sufrieron al iniciar sus carreras

Las actrices contaron sus historias en La Red. Estos son sus testimonios:

Diana Ángel

En su primera gran oportunidad en televisión, Diana dio con un director que sacó a relucir sus pretensiones durante la grabación de una escena de la novela en la que trabajaba: ella actuaba como arquero y unos niños tenían que hacerle un gol, así que empezó a cuadrar cómo se realizaría todo.

“Tú vienes acá, le pasas el balón acá para que estemos de acuerdo y yo sepa cuál va a disparar y tú me lo metes”, fue la frase que Diana le dijo a un compañero. En ese momento, el director se le acercó al oído y le comentó:

“Yo también te lo quisiera meter”.

“Esa fue su frase, todavía en este momento se me pone la piel de gallina“, confesó la actriz en La Red.

Ella denunció lo ocurrido con el productor general de la novela y él le aseguró que le llamaría la atención. Cuando volvió a las grabaciones, el director la empezó a sacar de las escenas.

“A la hora de la marcación, todos los textos que eran míos me los quitaba y se los daba a otra actriz. (…) Si yo tenía un texto en algún lugar, ponía la cámara lejísimos y yo [quedaba] por allá, en la porra, donde nadie me veía. Claro, el castigo era no visibilizarte tu trabajo”.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar El calendario 2018 con "los deportistas más sexis", según La Red

La situación se repitió con un asistente de producción durante las grabaciones de un seriado. Diana recordó que ese día era de noche y este hombre había bebido unos tragos. Hacia la 1 y las 2 de la mañana, la actriz fue al baño para cambiarse de ropa y él entró con ella sin permiso, la encerró y la “acorraló”. Aprovechando que estaba un poco tomado, la actriz lo empujó y se fue.

Al otro día, ella denunció el hecho con el productor del canal y dos días después a Diana la despidieron, mientras que el director continuó en su trabajo.

“Él lo negó todo. Dijo que yo era una niña nueva, que yo estaba escalando, que quién sabe qué quería yo acusándolo y que como yo era nueva pues necesitaba esa oportunidad, entonces de malas”.

Diana señaló que en ninguno de los casos hizo la denuncia con las autoridades porque no había testigos de lo ocurrido y “lastimosamente en esta sociedad las mujeres que denunciamos terminamos siendo victimarias y no víctimas”.

Johanna Fadul

Un hombre la citó en una especie de apartamento para el casting de una serie. Esa prueba la hizo en un cuarto y antes de entrar Johanna se dio cuenta de que solo había niñas en falda.

Cuando llegó su turno, entró y el hombre empezó supuestamente a darle instrucciones.

“Mientras me iba marcando la escena de lo que tenía que hacer, él se me iba acercando y me iba rozando su miembro. Yo me dejaba guiar porque creía que su trabajo era serio, pero en el fondo yo sentía que eso no estaba bien”.

Agregó que hizo lo que le había marcado en la escena y “hasta ahí” llegó todo:

“Cuando yo salí de allá, realmente salí muy asustada y yo dije: ‘Yo no creo que esta sea la manera de hacer un casting’”.

Tiempo después, cuando se fue a probar suerte en México, volvió a pasar por la misma situación: como se fue sin mánager y en ese país no conocía a nadie, empezó a tocar puertas hasta que conoció a un productor de cine. Ese día ella se fue con un vestido de botones y entre los huecos que estos dejaban se alcanzaba a ver su piel.

“Está el escritorio, tiene una silla que es de ruedas, se me viene a este lado y eso me abría las piernas y me metía en medio de él. Yo decía como ‘¡miércoles¡’, con el corazón en la mano”.

Ese hombre le dijo que hablaran como adultos y que si ella de verdad quería ascender en la actuación debía saber que no era tan fácil y que tenía “que hacer cosas”. Ella le respondió que respetaba y amaba su carrera, y que ella sabía lo talentosa que era, por lo que no necesitaba “vender ni regalar” su cuerpo.

Marilyn Patiño

La actriz indicó que perdió dos grandes oportunidades al negarse a acceder a las pretensiones de unos superiores:

“A mí me bajaron de dos películas donde yo era la protagonista y dos veces me bajaron porque, no sé, a mí me invitó a comer el director de la película y yo no fui, entonces como que por no haber estado ahí en la comida, entonces me sacaron”.

Añadió que al principio de su carrera hubo hombres que la invitaron a salir a cambio de que la dejaran participar en un casting. No entró en detalles de esas ocasiones, pero aseguró que muchas veces, cuando pasa eso, las actrices vuelven desilusionadas a su casa por tener que iniciar de nuevo en ese medio de la actuación.

Marilyn no denunció los hechos con nadie: