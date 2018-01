"No interpretaré a Thor de Nuevo": Chris Hemsworth

“Esto realmente parecía algo interminable”, describe Hemsworth a USA Today. “Y ahora está terminando potencialmente”, celebra.

“Contractualmente, en este momento, sí, esto es todo. Ya terminé. No volveré a interpretar al personaje”.

Sobre el vacío que dejará en la saga de ‘Los Vengadores’, el actor destaca que hay 76 personajes que pueden ser protagonistas, por lo que la serie de películas podría convertirse en una de las más grandes de la historia, aún sin él.

Desde su primera participación en ‘The Avengers’ (‘Los vengadores’) en 2012, Hemwsorth ha trabajado en ‘The Cabin in the Woods’, ‘Thor: The Dark World’, ‘Rush’, ‘Blackhat’, ‘Vacation’, ‘Avengers: Age of Ultron’, ‘In The Heart Of The Sea’, ‘The Huntsman: Winter’s War’, ‘Ghostbusters III’, ‘Doctor Strange’, ‘Thor: Ragnarok’, y actualmente Avengers: Infinity War, por lo que —no sorprende— quiere tomarse un descanso, relajarse y pensar en su futuro.