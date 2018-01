Actor mexicano pasó de las telenovelas a vivir como vagabundo

El actor, hijo de la actriz Alejandra Peniche y sobrino de los actores Arturo y Flavio Peniche, vive ahora en las calles de un barrio del sur de la Ciudad de México, de acuerdo con el programa ‘Ventaneando’ del canal Azteca 13.

Peniche explicó al programa que su situación actual se debe a un desfalco y traición de su exmujer, la cantante Paula Esmeralda Elizondo. Según el actor, Elizondo comenzó a salir con uno de sus músicos, lo abandonó y se quedó con todo su dinero. Esto lo llevó a un estado de depresión y a sufrir de alcoholismo.

“Mi mujer me quitó todo mi dinero, me quitó la casa, me quitó 250.000 pesos (mexicanos) en efectivo, me quitó mis tarjetas… Me puso una orden de restricción, se quedó con todo y yo, por menso, se lo puse a su nombre”.