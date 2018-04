🌟 LOS SUEÑOS SE HACEN REALIDAD! No saben lo que han sido éstos días, poder hoy gritar GRACIAS y contarles a todos ustedes ésta noticia es una dicha. Éste es el resultado de soñar en grande, trabajar duro, no pasar por encima de nadie, creer en el conspirador universal, tener personas alrededor que creen en ti y por supuesto mucha suerte. Deslicen para leer el artículo completo➡️, también está en mi perfil y ésta foto es del maravilloso @reytuk • 🌟 DREAMS COME TRUE! You can’t imagine how these days have been, to be able to shout THANK YOU today and to tell all of you this news is a joy. This is the result of dreaming big, working hard, not going over anyone, believing in the universal conspirator, having people around who believe in you and of course tons of luck. Slide to read the full article, it's also on my profile and this picture is from the wonderful @reytuk

A post shared by • Natalia Reyes • (@nataliareyesg) on Apr 13, 2018 at 5:38pm PDT