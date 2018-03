“Ellos están esperando que la votación de consulta nuestra no sea tan poderosa. Ellos no van a decir: ‘Petro ganó a Caicedo’. No: ‘Duque le ganó a Petro’. Y ya marcan un camino”, dice Petro.

Enseguida, expresa lo que para él es el verdadero propósito de la consulta en que se midió con Caicedo: “La consulta por eso tiene ese papel: no es cómo le ganamos a Caicedo, que es nimio, es marginal en la política, es el que está en la consulta, sino cómo le ganamos a la otra consulta, que es la de las fuerzas que quieren hacer trizas la paz”.

En ese sentido, con base en las expectativas que tenía Petro sobre las consultas, el resultado luce en todo caso desfavorable para él: por un lado, Caicedo, a quien Petro califica de “nimio” y “marginal”, obtuvo una votación nada despreciable con la que obtiene un reconocimiento nacional.

Escrutado el 99 % de las mesas, en la consulta ‘Inclusión social para la paz’ votaron 3’348.864 ciudadanos. De ese gran total, Petro obtuvo el 84,67 % y Carlos Caicedo, el 15,32 %. Así, por Petro votaron un poco más de 2’800.000 electores, mientras que por Caicedo lo hicieron más de 500.000.

Por otro lado, si Petro, como dice en el video, usó la consulta de la izquierda para medirse con Duque, obtuvo una dura respuesta: en la ‘Gran consulta por Colombia’, participaron más de 5’900.000 colombianos, de los cuales más del 67 % (más de 4’000.000) lo hicieron por Iván Duque.

Este es el video con las palabras de Petro, a quien Caicedo cuestiona, pues califica de “triste” la valoración que hace el exalcalde de Bogotá de “los nuevos liderazgos ciudadanos, las regiones y la consulta”: