En las imágenes se puede ver el momento en que uno de los jurados, en complicidad con los demás, esconde algunos tarjetones, presuntamente de las consultas de partidos.

Las personas que grabaron el video dicen que se trata de un “fraude” y en la parte final del mismo le reclaman a uno de los jurados por cometer el hecho y lo ponen en el escarnio público.

La Procuraduría hizo la denuncia y anunció la apertura de la investigación a través de redes sociales.

En Twitter, los usuarios comparten las imágenes con el hashtag #Fraude y lanzan críticas contra las autoridades electorales por dicho comportamiento de los jurados.

#Fraude aquí está en juego la legitimidad de los resultados en estas elecciones. Lo que ocurrió con los tarjetones de las consultas es un hecho sin precedentes. Los ciudadanos no tuvieron las garantías para ejercer su derecho al voto #ColombiaDecide #EleccionesColombia2018

No hay tarjetones en muchas mesas de Medellín.#Fraude El Registrador de quién es lacayo? Que Santos no se haga el que no sabía.

— Salud Hernández-Mora (@saludhernandezm) March 11, 2018