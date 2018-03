Reaccionó de esa forma a las acusaciones que hizo Petro en las últimas horas en las que le pregunta a Vargas Lleras que si pactó la libertad de Ramiro Suárez Corzo, exalcalde de Cúcuta, hoy preso, y quien, según Petro, mandó a centenares de personas a sabotear su visita a esa ciudad.

Este fue el mensaje que publicó el exalcalde con la indirecta a Vargas Lleras.

Aqui se ve que hay un individuo que dispara, no impactó en mi vehículo pero era parte del plan de asesinato. El alcalde de Cúcuta y Ramiro los responsables. sr @German_Vargas ud pactó la libertad de Ramiro Suarez? https://t.co/LJ1lCFKydW

El exvicepresidente, por su parte, respondió con varios trinos. El primero de ellos fue rechazando los actos violentos contra el ataque al vehículo de Petro en Cúcuta.

Mi total y contundente rechazo a los hechos violentos del día de hoy, terrorismo es terrorismo venga de donde venga y ataque a quien ataque. No pueden los criminales con estos actos buscar incidir en el normal desarrollo de esta campaña.

Unas horas más tarde, Vargas Lleras le dirigió tres mensajes, citando a Petro en Twitter, y en los que le recuerda su pasado en el M-19 y cuestionando su proceder.

No se equivoque candidato @petrogustavo que entre usted y yo el que ha empuñado las armas es usted, el que ha participado en la organización de actos violentos es usted, el que ha estado al margen de la ley es usted, no yo.

Candidato @petrogustavo yo no pacto, no tengo el interés, ni la facultad de hacerlo, no está en mi proceder acto alguno de esa naturaleza. Hasta donde sé el señor Ramiro Suárez está condenado y es la Justicia la única encargada de establecer cual es su situación jurídica.

— Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) March 3, 2018