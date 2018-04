Miles de usuarios en esa red social, de todos los sectores de la opinión pública, asumieron que si Petro pierde las elecciones presidenciales, las declararía como un fraude. Otros más radicales con el exalcalde de Bogotá insinuaron que podría alzarse en armas, si no es electo presidente.

Petro habló de “fraude” desde la noche de este miércoles con un tuit en el que hizo referencia a su aumento en la intención de voto en la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría y la caída de Iván Duque en ese mismo sondeo.

Sin embargo, el tuit que generó una ola de críticas para el candidato presidencial fue el que envió en la mañana de este jueves, en el que manifestó que el M-19 se levantó en armas por un “fraude electoral” en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970.

Esa historia no debe volver.

Estas fueron algunas de las críticas dirigidas a los últimos pronunciamientos de Gustavo Petro:

No me digan que ya vamos en fraude si pierde… https://t.co/i7cnCFtAGe

Si Petro pierde, serán 4 años de balcón (por lo menos), culpando a los demás por no haber ganado, hablando de fraude y promoviendo vías de hecho

Si Petro gana, serán 4 años de balcón (por lo menos), culpando a los demás por no cumplir todo lo que prometió

Osea usted da por hecho que si usted no gana será un fraude electoral?? Tiene 🥚 Tipico de usted 🤡 irrespetar y no creer en las instituciones pic.twitter.com/Vh6dQsMEQL

Así no Petro. No ponga en duda la legitimidad del sistema electoral, según si los resultados le convienen o no.

Le hace bien a la democracia las denuncias probadas de fraude, no suposiciones y asociaciones con levantamiento en armas pasados. https://t.co/EUVUp9RRex

— Sebastian Castilla (@SebCastilla) April 19, 2018