Este fue el trino que publicó Morris y que minutos después borró:

Sobre ese mismo hecho, Petro aseguró que no se trató de disparos, pero denunció un saboteo sistemático a su campaña, instigado por un paramilitar.

No hay disparos sobre el carro en el que voy. Organizaron un sabotaje violento contra la manifestación con un centro de mando; la carcel y Ramiro Suarez exalcalde a quien denuncié como asesino y parámilitar. El saboteo llegó con gente en siete buses.

Morris, por su parte, volvió a trinar y aseguró que hay una “situación confusa” y que no hubo disparos.

Situación confusa y tensa con #PetroEnCúcuta.

Confirmamos, NO hay disparos a camioneta de @petrogustavo, sonidos y daños a camioneta hicieron pensar que fué así. Responsabilizo a Alcalde de Cúcuta por situación, NO contestó llamada de Min @riveraguillermo y no brindó garantías. pic.twitter.com/Q3KDKWmKPz

