Y el artífice de ese resultado es la cabeza de lista, Mockus, que consiguió 539.043 votos, un poco más del 40 % de la votación.

“Los votos para las selecciones de las corporaciones públicas son de los partidos políticos, porque desde el año 2003 en virtud de una reforma constitucional los partidos solo pueden presentar una lista. Han existido varios pronunciamientos de la Corte Constitucional que señalan que hay un régimen de partidos vigente, por tal razón los votos de cada una de las personas que integran una lista son los votos de la agrupación política”, dijo Guillermo Rivera, ministro del Interior, a ‘La W’ agregando que no es de su competencia decir si aplica la inhabilidad o no.

Eso significaría que si sale Mockus, entraría otro de los verdes al Congreso.

El exalcalde de Bogotá insistió en La ‘FM’ que no hay ninguna inhabilidad. (Vea también: Mockus se defiende ante presunta inhabilidad para que pueda ser senador)

“Estoy dedicado al proceso electoral y he dejado de lado totalmente a Corpovisionarios. Si ustedes me preguntan cuál es el contrato con la gobernación no podré contestarles con precisión porque no he estado sobre el tema”, dijo el exalcalde de Bogotá.

La denuncia inicial de la supuesta inhabilidad de Mockus fue publicada por el portal El Expendiente, del polémico Gustavo Rugeles, protagonista de escándalos, el último de los cuales fue la golpiza que propinó a su pareja, que luego ella misma negó.

El Consejo Nacional Electoral será quien defina si habría inhabilidad de Mockus.