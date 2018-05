El debate se extenderá hasta las 10:00 p.m. y contará con la moderación de Yesid Lancheros y Érika Fontalvo, quienes tendrán un papel más dinámico con las réplicas y contrarréplicas y no serán simples moderadores que den la palabra.

El de esta noche será un debate distinto a los regionales y nacionales realizados durante esta campaña, en particular porque no tendrá ‘chicharra’ que marque un tiempo rígido para responder y, por el contrario, los candidatos tendrán más flexibilidad en tiempo con sus respuestas, réplicas y contrarréplicas.

Gustavo Petro, Humberto De la Calle, Iván Duque y Germán Vargas Lleras se enfrentarán a una ronda ‘a muerte’ en la que cada candidato podrá ‘corchar’ a otro candidato con la pregunta que quiera sobre Bogotá; habrá un quiz rápido sobre la capital y, por último, el debate cerrará con un espacio largo para que cada uno explique una decisión que decretará para Bogotá.

El artículo continúa abajo

La agenda a debatir tendrá los temas de movilidad, seguridad, salud, crecimiento urbano y vivienda, temas que tal vez no son de mucho conocimiento de Sergio Fajardo en relación con Bogotá, y por esa razón no asistirá a este debate, como una presunta estrategia para no ‘rajarse’ en temas puntuales de la capital. Fajardo estará casi a la misma hora en el programa Hora 20 de Caracol Radio.

Siga el cubrimiento del debate a través de Pulzo en Twitter (@pulzo) con la etiqueta #DebateEnCapital, o con la señal en vivo desde el portal. A través de nuestras redes contaremos con la información y verificación en alianza con Colombiacheck.

Bogotá es una plaza electoral con un estimado de 5 millones de votos, y este debate quiere ser uno cercano a los problemas –y soluciones- de sus habitantes.

Estos son moderadores del debate hablando sobre lo que sucederá esta noche: