López le dijo además que ese miedo era provocado porque sus contradictores lo estigmatizaban, pero también porque tenía “una historia y unos resultados que también asustan”.

Obviamente, para López, una alianza para el cambio en la que el candidato fuera Fajardo no llevaría a que la mayoría de los colombianos se fueran hacia la derecha y que, según ella, fue lo que pasó el domingo.

“Hay más de 2 millones de votos de diferencia entre lo que obtuvo el Centro Democrático en Congreso y lo que obtuvo Duque. Eso se llama miedo, es antipetrismo puro. Entonces si tú sumas los votos que puso Petro, increíbles 2’800.000 votos, es más de lo mismo que resta, porque eso es lo que produce el miedo, que se va al peor extremo de la política que es Álvaro Uribe”, dijo López a Semana.

¿Y qué produce ese miedo?

La misma Claudia López respondió: “Yo le dije a Petro: ‘nadie en este país va a olvidar que trajiste a Hugo Chávez por primera vez. Que hasta el año pasado defendías a Maduro. Hoy como todos los políticos tratas de posar‘, de que no, mentiras, no eres tan cercano. Que la verdad es que nunca has dicho que Chávez es el líder más extraordinario’. Es que hasta la semana pasada fue incapaz de condenar y decir en una entrevista que Chávez había sido un dictador”.