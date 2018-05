“Hablemos de eduación y empecemos por un tema de coyuntura y es si usted apoya el paro de maestros que nuevamente se anuncia para mañana (este miércoles)”, le dijo la periodista Diana Calderón, directora del programa, que estaba acompañada por Juan Lozano, de Red + Noticias, y Juanita León, del portal La Silla Vacía.

Calderón lo contrainterrogó inmediatamente, porque es sorprendente esta respuesta, venida de un candidato que ‘vende’ su imagen, precisamente, como profesor. “¿Pero qué no se ha cumplido?”, dijo.

“Le estoy diciendo que no tengo la información en este momento precisa de los puntos, pero hay un reclamo que no se ha cumplido, y eso es lo que hay que discutir”, dijo Fajardo.

Nuevamente, Calderón repreguntó: “¿No debería usted como candidato a la Presidencia, interesado en la educación, saber por lo menos los compromisos que hay con los maestros?”.

Fajardo terminó reconociendo la incoherencia:

“Sí Diana, yo sé lo que estoy diciendo y lo que (usted) me está señalando, pero en este momento no lo tengo claro. Le soy honesto. Es una respuesta políticamente incorrecta, pero le estoy diciendo que soy honesto, que no conozco los detalles, y la información que yo tengo, porque es una información que me han dado personas que conocen, es que no se han cumplido los acuerdos, pero no soy capaz de pasar a un detalle más específico”, dijo Fajardo.