Puntualmente, el Jefe de Estado dijo durante un evento:

Ustedes se preguntarán, bueno, ahora hay elecciones ¿Qué va pasar en Colombia? – Yo les diría lo siguiente: no importa quién gane, si es un candidato de la oposición o no, o si es amigo de la paz o no. Pero en términos económicos, los que tienen esa posibilidad, no van a cambiar esta coyuntura de manera importante. Podrá tener unas variaciones marginales, pero el grueso de la economía tenemos que mantenerlo”.