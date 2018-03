El también exalcalde de Bogotá aseguró que está contento de llegar al Congreso con el apoyo de 540.783 colombianos que votaron por él.

Pero más allá del resultado, Mockus afirmó que tomó la decisión de ser candidato porque para tratar su enfermedad -sufre Parkinson hace 8 años-, es necesario “meterse en unas tareas de significado vital”, dijo en Blu Radio.

Explicó que “toda persona tiene una esperanza de vida, entonces la idea es vivir lo más justamente, lo más intensamente y aportar”. Además, que en la discusión con su neurólogo le entró un poco de rebeldía y no aceptó retirarse o dedicarse a descansar.

Además, dijo que también hubo un momento que le retiraron un medicamento porque le estaba provocando efectos secundarios, y descubrió que había cosas que podía hacer mejor sin el medicamento.

Luego de eso llegó el momento en que decidió aceptar entrar a la campaña con la Alianza Verde y así relató la motivación que representó eso para su vida:

“Empecé a viajar más. La gente es muy linda. Digamos, la cantidad de gente que me ha dicho que le cambié la vida, eso es la gasolina más fuerte que yo conozco. Hay gratitud ahí. Hay fe ahí. Cuando miro, yo no me merezco tanto, pero la vida me lo ha dado”.