El también candidato al Senado, por el partido Cambio Radical, admitió que los publicistas de su campaña replicaron esa pieza de campaña y que a él no lo vio mal porque no trabaja para “ganar un León de Oro en Cannes”, dijo en W Radio.

“Es el mismo”, enfatizó Lara. Y lo justificó diciendo que “los recursos en política son más bien escasos” y que “todas las campañas terminan reproduciendo de una u otra forma modelos de comunicación exitosos”.

Según dijo, el equipo con el que trabaja le presentó la idea y a él le “pareció bonito. Es exactamente el mismo, no sabía que era el mismo, pero bueno”. Dijo que cuando le reconocieron que era una idea copiada les dijo: “Bueno, será no volverlo a hacer o no sé, pero en todo caso manda un mensaje”.

El periodista de la emisora Juan Pablo Calvás le reprochó su respuesta y en la conversación Lara se sostuvo en su descarada justificación:

– Calvás: “Claro, pero el mensaje es que está bien plagiar”.

– Lara: “Sí. Le estoy diciendo que es igualito, es que no le estoy diciendo que no”.

– Calvás: “¿Y le parece bien eso?”.

– Lara: “Pues, como le digo, no estoy buscando un León de Oro”.

– Calvás: “Es que no es cuestión del León de Oro, es cuestión de que se están copiando ideas”.

– Lara: “No, no caiga tan rápido en la indignación. Yo simplemente le digo que las campañas políticas todas reproducen campañas anteriores y conceptos anteriores. No le puedo decir más”.

El candidato al Senado finalizó: “Usted mira la campaña de cualquier candidato y encontrará coincidencias con otros de otros países. Inclusive los modelos o los conceptos porque además es un producto de neurociencia, es un producto de ‘focus group’. Los derechos de autor en la publicidad no existen porque se trata de conceptos”.

Estas es la pieza de campaña de Lara y, en simultáneo, la del político argentino:

La inseguridad está tan grave que @Rodrigo_Lara_ se robó un comercial completico de otro candidato.

😂 pic.twitter.com/AfrwQWSi0a — Carolina (@Caromunozb) 8 de marzo de 2018

Esta es la entrevista en la que justificó el plagio (a partir del minuto 13:46).