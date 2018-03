Zuleta, al parecer, motivado por una solicitud del alcalde del pueblo donde se presentaba (Achí, Bolívar), que le habría pedido que motivara al auditorio a votar por Petro, dijo: “Alcalde, no me pida que le pida… Usted sabe que yo soy uribista hasta las cachas. ¡Viva Dique, no joda!”.

Pero no se quedó ahí. También hizo una advertencia: “¡El que vote por el otro está loco! ¡Se va para Venezuela a pasar hambre! ¡No joda, dios nos ampare!”.

Gustavo Petro empezó su respuesta de una manera aparentemente suave: “En todo colegio público en Colombia la música clásica será enseñada como será enseñada el arte y la cultura […]. Y que me diga Poncho Zuleta ‘loco’ no me importa. Hasta la música de los Zuleta la pasaremos al formato de la Orquesta Sinfónica Nacional para que todo el mundo pueda escuchar sus cantos, su música. Porque esa es la cultura de Colombia. Duque no se lo va a hacer, Poncho”, dijo en su intervención, recogida por el diario digital La Razón.

Pero subió de tono y concluyó con una grave acusación: “Poncho, lo más importante no es tener haciendas con paramilitares. Lo más importante es la cultura y el arte de Colombia. Retorna a tu pueblo que te quiere”.

Y después, en un tono mesiánico, Petro encontró la forma de agitar más a las masas: “Entre otras cosas, si Poncho Zuleta sigue apoyando a Duque, el río Badillo se va a secar. Y el río Cesar. Y las tierras del Cesar se van a volver desierto. Y los juglares vallenatos no van a tener a nadie más que cantarle, sino a los dueños que viven ya no en Colombia, sino en Miami y en Nueva York”.

Este es el video, difundido por vallenatoymasna.com, en donde Poncho Zuleta manifiesta sus preferencias políticas

Y este es el video, publicado por BlogVallenato.com, en el que Petro le responde