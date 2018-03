Corpovisionarios fue creada por Mockus y se dedica a la promoción de cultura y pedagogía ciudadana.

La denuncia fue formulada por el portal ‘El Expediente’, y reproducida por varios medios.

Mockus dijo que no había participado ni en a preparación ni en la firma de esos convenios, pues a pesar de que figura en los registros de Cámara de Comercio, tenía una licencia.

“No hay ninguna inhabilidad. Estoy dedicado al proceso electoral y he dejado de lado totalmente a Corpovisionarios. Si ustedes me preguntan cuál es el contrato con la gobernación no podré contestarles con precisión porque no he estado sobre el tema”, sostuvo Mockus, que el domingo pasado logró la segunda mejor votación del país, y solo fue superado por Álvaro Uribe”, dijo a ‘La FM’.

Vicky Dávila le preguntó si se sentía tranquilo (con el tema), y Mockus dijo “a mí me parece que es un ejemplo, no sé si ponerle marca registrada a la táctica política de buscarle rabos de paja… mire”. Interrumpió y se levantó de su puesto en la cabina de radio.

“Ay, ¿para dónde va?”, dijo Dávila.

Mockus dio un giro y se levantó el saco, descubriendo su trasero. Y volvió a su puesto. “No tengo rabo de paja”.

“¡Se iba a bajar los pantalones! Hijuemadre. Se arrepintió”, dijo Vicky Dávila.

Luego agregó: “Usted no está impedido, ni inhabilitado”, a lo que Mockus respondió: “Ni impotente”.

En 1993, Mockus se bajó los pantalones en un certamen académico cuando era rector de la Universidad Nacional, en protesta porque no lo dejaron hablar.

El siguiente es el audio del contexto antes de que Mockus ‘amenazara’ con bajarse los pantalones: