En un video publicado en su cuenta de Twitter, Córdoba habla de su vida, su origen birracial (por ser hija de un hombre negro y una mujer blanca), su identidad política (“demócrata integral”) y niega pertenecer o haber pertenecido a las Farc.

Sin embargo, la política asegura que respeta “totalmente” que ellos hayan tomado la decisión de nombrar o elegir como candidato presidencial a ‘Timochenko’ (Rodrigo Londoño), “que en la mitad del camino se retiró, por equis, ye o zeta razón”.

Y después suelta la frase que llama la atención: “Respeto también, con toda sobriedad, que ellos hayan tomado la decisión de apoyar a Gustavo Petro, y eso no me aparta a mí jamás de seguir trabajando para que este país encuentre la paz”.

El artículo continúa abajo

Córdoba no dice de dónde saca esa información, importante para informar claramente a los electores sobre la permanente recomposición de las fuerzas políticas que luchan por el poder en Colombia.

Hace un mes, Imelda Daza, que fue la fórmula vicepresidencial de ‘Timochenko’ hasta cuando se retiró de la contienda electoral por razones de salud, no había descartado la posibilidad de que el partido Farc apoyara a Petro. Pero ese movimiento no ha sentado una posición formal al respecto.

En ese momento, Petro negó cualquier relación con ese partido político: “La Farc no va a cogobernar conmigo… No. ¿Por qué? Porque yo tengo un proyecto democrático y la Farc no”, dijo entonces en Noticias Caracol.

“¿Por qué la Farc no convoca a la población?, porque no es democrática. Ellos harán su autocrítica. Ni la Farc me va a apoyar ahora ni van a cogobernar conmigo”, concluyó Petro.

De hecho, Petro, tan pronto conoció las declaraciones de Córdoba, escribió este martes en Twitter:

Las Farc ni me han apoyado nuca, ni me apoyan, ni me apoyarán. No se puede hacer política con sentimientos de viudez. — Gustavo Petro (@petrogustavo) 3 de abril de 2018

Después de estas declaraciones resulta más necesario que Córdoba ofrezca claridad sobre de dónde saca que la Farc apoya a Petro, como asegura en este video: